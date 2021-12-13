Турчак: "Единая Россия" подготовит поправки к законопроекту о QR-кодах

Партия "Единая Россия" подготовит дополнительные поправки к законопроекту "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", которые, в частности, предоставят возможность получения QR-кода переболевшим бессимптомно. Об этом сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Как отметил Турчак, партия обобщила все предложения и запросы граждан в конкретные решения, после чего депутаты добились их поддержки у вице-премьера Правительства РФ Татьяны Голиковой. По его словам, дополнения к документу касаются противопоказаний от прививки, экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов, а также получения QR-кодов переболевшими бессимптомно.

"Наша основная задача — защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена", — сказал Турчак.

Что касается законопроекта о QR-кодах на транспорте, он пояснил, что его принятие отложено на неопределённый срок, а также добавил, что это результат большой работы, которую проделали экспертный совет партии, руководство фракции и общественные приёмные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и с опорой на мнение людей.