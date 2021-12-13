Голикова: "Госуслуги" уже в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела

Портал госуслуг будет готов выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами уже в течение декабря. Об этом заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг это завершим", — сказала она журналистам.