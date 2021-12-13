Голикова: "Госуслуги" уже в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела
Эта возможность будет доступна для граждан, переболевших, но не обращавшихся к врачу, а также для тех, кто привился иностранными вакцинами.
Портал госуслуг © Агентство "Москва"
Портал госуслуг будет готов выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами уже в течение декабря. Об этом заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг это завершим", — сказала она журналистам.
Напомним, Голикова анонсировала, что россиянам с антителами к ковиду начнут выдавать QR-коды. Кроме того, получить в России сертификат смогут и те граждане, которые привились вакцинами иностранного производства, для этого им также необходимо будет сдать тест на антитела.
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