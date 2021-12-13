В Костроме вновь появилась "самая уродливая Снегурочка в России"

Кострому украсили к Новому году. На одной из улиц города вновь поставили Снегурочку, которую местные жители окрестили "самой уродливой в России". При этом власти дали недовольным горожанам совет — не смотреть на неё днём при выключенной иллюминации.

Жутковатое новогоднее украшение по индивидуальному заказу несколько лет назад создал местный мастер. Снегурочку теперь каждый год устанавливают в Костроме к праздникам. И неизменно украшение вызывает неоднозначную реакцию среди жителей города и области. В этом году споры о вкусах разгорелись с новой силой. Пользователи называют Снегурочку самой уродливой в России, жалуются, что она даже пугает детей, и сравнивают её со скульптурой нововоронежской Алёнки, которую из-за возмущений жителей пришлось демонтировать.

Новогоднюю конструкцию оценил и глава городской службы муниципального заказа по ЖКХ Андрей Шилин. В беседе с изданием "Подъём" он отметил, что при дневном свете она выглядит не очень, однако ситуация заметно исправляется вечером с включением гирлянды.

"Никто не оценивал, какому числу костромичей она нравится, а какому — не нравится. Это световая конструкция, на которую надо смотреть не днём, а ночью, когда она начинает светиться. На мой взгляд, она нормально ночью смотрится. Днём эта каркасная конструкция, возможно, смотрится не очень презентабельно", — сказал Шилин.