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В Костроме вновь появилась "самая уродливая Снегурочка в России"

До этого её уже устанавливали в городе к праздникам. И каждый раз украшение вызывало неоднозначную реакцию среди жителей города и области.

13 декабря, 15:31
<p>Снегурочка вблизи. Фото © VK / "<a href="https://vk.com/wall-52268442_393158" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кострома какая она есть. События 44.</a>"</p>

Снегурочка вблизи. Фото © VK / "Кострома какая она есть. События 44."

Кострому украсили к Новому году. На одной из улиц города вновь поставили Снегурочку, которую местные жители окрестили "самой уродливой в России". При этом власти дали недовольным горожанам совет — не смотреть на неё днём при выключенной иллюминации.

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Жутковатое новогоднее украшение по индивидуальному заказу несколько лет назад создал местный мастер. Снегурочку теперь каждый год устанавливают в Костроме к праздникам. И неизменно украшение вызывает неоднозначную реакцию среди жителей города и области. В этом году споры о вкусах разгорелись с новой силой. Пользователи называют Снегурочку самой уродливой в России, жалуются, что она даже пугает детей, и сравнивают её со скульптурой нововоронежской Алёнки, которую из-за возмущений жителей пришлось демонтировать.

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Новогоднюю конструкцию оценил и глава городской службы муниципального заказа по ЖКХ Андрей Шилин. В беседе с изданием "Подъём" он отметил, что при дневном свете она выглядит не очень, однако ситуация заметно исправляется вечером с включением гирлянды.

"Никто не оценивал, какому числу костромичей она нравится, а какому — не нравится. Это световая конструкция, на которую надо смотреть не днём, а ночью, когда она начинает светиться. На мой взгляд, она нормально ночью смотрится. Днём эта каркасная конструкция, возможно, смотрится не очень презентабельно", — сказал Шилин.

Ранее россияне рассказали о самых любимых новогодних традициях. Лишь 1% жителей страны не нравится украшать квартиру или дом и наряжать ёлку.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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