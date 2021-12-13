МИД Украины ответил на заявление Путина о "советском" долге Киева перед Москвой

Глава государства ранее сообщил, что украинская сторона до сих пор не вернула заграничное имущество СССР.

Спикер МИД Украины Олег Николенко ответил на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Незалежная находится в числе тех бывших союзных республик, которые не выполнили своих обязательств по передаче зарубежных активов России как правопреемнице СССР. Он не отрицает этот факт, но виноватой считает Москву.

Дипломат напомнил, что раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно ему, доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37 процента. Николенко отметил, что в 1994 году Москва и Киев подписали соглашение о нулевом варианте, согласно которому украинская сторона должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. По его словам, Верховная рада по сей день не может ратифицировать этот документ, поскольку российская сторона якобы отказалась предоставить информацию о стоимости украинских активов.

"Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", — заявил Николенко в интервью агентству "Укринформ".