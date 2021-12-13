Арестован близкий друг Алексея Панина, до смерти избивший экс-замминистра энергетики РФ

Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу актёра Глеба Нейжмак-Иорданского, обвиняемого в избиении до смерти бывшего заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко. По версии следствия, молодой человек жестоко избил соседа, тот умер от полученных травм в больнице.

"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 февраля", — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.