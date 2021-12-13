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Арестован близкий друг Алексея Панина, до смерти избивший экс-замминистра энергетики РФ

Актёр набросился с кулаками на 69-летнего экс-чиновника после замечаний о входной двери в подъезде.

13 декабря, 15:39
<p>Глеб Нейжмак-Иорданский © Дорогомиловский суд Москвы</p>

Глеб Нейжмак-Иорданский © Дорогомиловский суд Москвы

Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу актёра Глеба Нейжмак-Иорданского, обвиняемого в избиении до смерти бывшего заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко. По версии следствия, молодой человек жестоко избил соседа, тот умер от полученных травм в больнице.

"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 февраля", — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Напомним, инцидент произошёл ещё 18 ноября у подъезда дома, где жил Тропко. Между мужчинами произошёл конфликт из-за двери, под которую 31-летний Нейжмак-Иорданский подкладывал камень. Актёр не стерпел замечаний и избил 69-летнего экс-чиновника. В результате Леонида Александровича госпитализировали с тяжелейшими травмами головы и переломом глазницы. Спустя две недели интенсивного лечения он скончался. 31-летний актёр был задержан по статье "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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