Арестован близкий друг Алексея Панина, до смерти избивший экс-замминистра энергетики РФ
Актёр набросился с кулаками на 69-летнего экс-чиновника после замечаний о входной двери в подъезде.
Глеб Нейжмак-Иорданский © Дорогомиловский суд Москвы
Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу актёра Глеба Нейжмак-Иорданского, обвиняемого в избиении до смерти бывшего заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко. По версии следствия, молодой человек жестоко избил соседа, тот умер от полученных травм в больнице.
"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 февраля", — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Напомним, инцидент произошёл ещё 18 ноября у подъезда дома, где жил Тропко. Между мужчинами произошёл конфликт из-за двери, под которую 31-летний Нейжмак-Иорданский подкладывал камень. Актёр не стерпел замечаний и избил 69-летнего экс-чиновника. В результате Леонида Александровича госпитализировали с тяжелейшими травмами головы и переломом глазницы. Спустя две недели интенсивного лечения он скончался. 31-летний актёр был задержан по статье "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений".
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