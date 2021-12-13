Расстрелявший пятерых охранников ночного клуба в Курске сам пришёл в полицию

В Курской области 21-летний мужчина, которого разыскивали по подозрению в стрельбе у ночного клуба, сам пришёл в отдел полиции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание. Молодой человек, узнав, что его разыскивают, самостоятельно явился в отдел полиции", — рассказали в пресс-службе ведомства.