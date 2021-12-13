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Расстрелявший пятерых охранников ночного клуба в Курске сам пришёл в полицию

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, в настоящее время он даёт показания.

13 декабря, 14:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Курской области 21-летний мужчина, которого разыскивали по подозрению в стрельбе у ночного клуба, сам пришёл в отдел полиции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание. Молодой человек, узнав, что его разыскивают, самостоятельно явился в отдел полиции", — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении молодого человека из Курска возбуждено уголовное дело. В настоящее время он даёт показания. Мужчина подтвердил версию о том, что он открыл стрельбу из травматического пистолета по охранникам в результате словесной перепалки.

Неизвестный открыл стрельбу у ночного клуба в Курской области, ранено пять охранников

Неизвестный открыл стрельбу у ночного клуба в Курской области, ранено пять охранников

Ранее Лайф писал о том, что сегодня утром в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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