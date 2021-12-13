Психолог Коржаева объяснила, почему бывший гимназист устроил взрыв в монастыре

У 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв в серпуховской гимназии, могло усугубиться психическое состояние из-за удаления щитовидной железы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

"По состоянию это яркое начало пубертата, но возраст уже большой. Такое бывает, если у ребёнка нет щитовидки, это проблемы с гормонами. Он не понимает, куда себя деть и зачем это всё. Когда гормоны так скачут, то невозможно себя контролировать. Люди с таким типом чаще всего и кончают с собой", — отметила специалист.

По словам Коржаевой, люди, которые имеют проблемы с гормонами, подвержены депрессии и резким перепадам настроения. Без правильной терапии и поддержки близких, как подчеркнула психолог, справиться с возникающими психозами самостоятельно нельзя. Обострило состояние молодого человека и то, что отец внезапно отменил прописанные сыну препараты, считает собеседница Лайфа. Она предупредила, что это вообще категорически запрещается делать.

"Если здесь кто и виноват, так это отец. Это дикость людей, которые думают, что они могут сами всё решать. У нас это не развито абсолютно, потому что люди думают, что ходят к психологу только больные", — пояснила эксперт.