Психолог Коржаева объяснила, почему бывший гимназист устроил взрыв в монастыре
Обострило состояние молодого человека и то, что отец внезапно отменил прописанные сыну препараты, считает собеседница Лайфа.
Владислав Струженков. Фото © Instagram
У 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв в серпуховской гимназии, могло усугубиться психическое состояние из-за удаления щитовидной железы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.
"По состоянию это яркое начало пубертата, но возраст уже большой. Такое бывает, если у ребёнка нет щитовидки, это проблемы с гормонами. Он не понимает, куда себя деть и зачем это всё. Когда гормоны так скачут, то невозможно себя контролировать. Люди с таким типом чаще всего и кончают с собой", — отметила специалист.
Месть за травлю или болезнь: Почему бывший гимназист Владислав Струженков взорвал себя и детей в монастыре
По словам Коржаевой, люди, которые имеют проблемы с гормонами, подвержены депрессии и резким перепадам настроения. Без правильной терапии и поддержки близких, как подчеркнула психолог, справиться с возникающими психозами самостоятельно нельзя. Обострило состояние молодого человека и то, что отец внезапно отменил прописанные сыну препараты, считает собеседница Лайфа. Она предупредила, что это вообще категорически запрещается делать.
"Если здесь кто и виноват, так это отец. Это дикость людей, которые думают, что они могут сами всё решать. У нас это не развито абсолютно, потому что люди думают, что ходят к психологу только больные", — пояснила эксперт.
Комментируя почерк Струженкова, психолог отметила, что у парня нестабильная психика. Не исключено, что он находился на грани внутреннего взрыва, а также был переполнен страхом и болью, заключила специалист.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек.
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