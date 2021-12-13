"Аура идеи фикс": Графолог Дрыгваль считала агрессию в "антисуицидальном контракте" подрывника из монастыря
По словам эксперта, почерк принадлежит человеку, видевшему опасность даже там, где её нет. Он склонен накапливать свою злость и периодически её выплёскивать.
Здание монастыря, где произошёл взрыв © LIFE
Графолог Лариса Дрыгваль по просьбе Лайфа проанализировала "антисуицидальный контракт" 18-летнего Владислава, который устроил взрыв в серпуховской гимназии. Как стало известно SHOT, юноша заключил с психологом православной гимназии письменное соглашение, что он берёт на себя обязательство сохранять свою жизнь и не причинять себе вред до 1 января 2022 года. По почерку Дрыгваль оценила психологическое состояние виновника взрыва.
"Антисуицидальный контракт" 18-летнего Владислава © SHOT
По словам графолога, в глаза бросается такая напряжённость. Всё это говорит о высокой степени психомоторного напряжения, которая психологически выражается в блокировании своих чувств, в высоком уровне страхов, возможных каких-то зацикленных фабических состояниях.
"Есть обсессивность. Обсессия — это такие уже патологические состояния, когда человек не может справиться с внутренним перенапряжением. Зацикливается на нём и не способен переключить своё внимание на что-то другое. Здесь явно оно уже прослеживается в почерке. По симптоматике я бы сказала, что больше похоже на генерализованное тревожное расстройство, не только депрессивное, но и тревожное. Сами буквы — узкие, зажатые, что только усиливает и нагнетает внутреннюю тревожность у человека", — пояснила Лариса Дрыгваль.
По наблюдениям собеседницы Лайфа, виновник взрыва не способен выпускать наружу свои блокированные чувства и переживания. Он на них буквально фиксируется и создаёт такую ауру идеи фикс. Всё это свойственно мышлению ригидному, склонному к формированию этих идей. Кроме того, эксперт увидела в почерке черты интроверта, склонного к замкнутому состоянию, а также расположенность к агрессивному поведению.
"Здесь есть черты эпилептоидные: это люди, которые недоверчивы, очень подозрительные, они могут видеть опасность там, где её на самом деле не существует. Они как раз склонны накапливать свою агрессию и периодически её выплёскивать наружу. При такой замкнутости и вроде бы внешнем спокойствии периодически он мог проявлять достаточно агрессивные и даже разрушительные свои черты", — заключила графолог.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву.
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