После взрыва в гимназии монастыря в Серпухове дети выпрыгивали из окон

После того как 18-летний Владислав С. устроил взрыв на территории Серпуховского женского монастыря, дети, находившиеся в этот момент в православной гимназии, начали выпрыгивать из окна. Об этом изданию "Вечерняя Москва" рассказал девятиклассник, который стал очевидцем произошедшего.

"Я, слава богу, опоздал. <...> Открыл калитку и увидел, что какой-то рабочий (это был сам подрывник. — Прим. Лайфа) поправлял шнурки. Потом он встал, открыл дверь, закрыл — и рвануло. Меня оглушило. Из окон повалил дым, дети вылезали через окно в медпункте", — рассказал парень.