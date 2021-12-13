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После взрыва в гимназии монастыря в Серпухове дети выпрыгивали из окон

По словам одного из гимназистов, подрывник никогда не вызывал подозрений и вёл себя адекватно.

13 декабря, 12:04
<p>Здание гимназии на территории Серпуховского монастыря, где произошёл взрыв. © LIFE</p>

Здание гимназии на территории Серпуховского монастыря, где произошёл взрыв. © LIFE

После того как 18-летний Владислав С. устроил взрыв на территории Серпуховского женского монастыря, дети, находившиеся в этот момент в православной гимназии, начали выпрыгивать из окна. Об этом изданию "Вечерняя Москва" рассказал девятиклассник, который стал очевидцем произошедшего.

"Я, слава богу, опоздал. <...> Открыл калитку и увидел, что какой-то рабочий (это был сам подрывник. — Прим. Лайфа) поправлял шнурки. Потом он встал, открыл дверь, закрыл — и рвануло. Меня оглушило. Из окон повалил дым, дети вылезали через окно в медпункте", — рассказал парень.

По словам подростка, сильнее всех пострадал его приятель, который стоял ближе всех к Владиславу. При этом сам собеседник издания охарактеризовал подрывника как вполне адекватного юношу, который никогда не вызывал подозрений.

Виновнику взрыва в серпуховском монастыре проведут психиатрическую экспертизу

Виновнику взрыва в серпуховском монастыре проведут психиатрическую экспертизу

Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. В результате взрыва пострадало 13 человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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