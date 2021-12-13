Минтруд: Темп роста страховых пенсий в России за шесть лет превысил инфляцию
Согласно законодательству, индексация выплат всегда должна превышать уровень фактической инфляции, напомнили в ведомстве.
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Рост страховых пенсий неработающих пенсионеров за шесть лет превысил уровень инфляции на девять процентных пунктов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда РФ.
"Правительством обеспечивается темп роста страховых пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий 55%", — указали в ведомстве.
Согласно российскому законодательству, индексация выплат всегда должна превышать уровень фактической инфляции, напомнили в Минтруде.
Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал дальнейшее повышение пенсий. По словам главы государства, средства на эти цели заложены в бюджет. Он также подчеркнул, что нельзя отступать от принципа индексации выплат выше уровня инфляции.
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