Минтруд: Темп роста страховых пенсий в России за шесть лет превысил инфляцию

Рост страховых пенсий неработающих пенсионеров за шесть лет превысил уровень инфляции на девять процентных пунктов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда РФ.

"Правительством обеспечивается темп роста страховых пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий 55%", — указали в ведомстве.

Согласно российскому законодательству, индексация выплат всегда должна превышать уровень фактической инфляции, напомнили в Минтруде.