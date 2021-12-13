Эксперт Сулейманова объяснила, могут ли уволить сотрудника за частые больничные

Официально сотрудника не могут уволить из-за того, что он часто ходит на больничный. В Трудовом кодексе РФ (ТК) есть перечень оснований для расторжений договора о найме на работу, в этом списке нет такого пункта, как частые болезни, рассказала кандидат юридических наук, эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова.

Она отметила, что в ТК также нет ограничений и на количество оплачиваемых больничных. Однако, добавляет Сулейманова, работодателям не нравится, когда сотрудники постоянно болеют, и потому они начинают просить их уволиться по собственному желанию.

"Это очень частая история, когда начинается психологическое давление: работника просят уволиться по собственному желанию или шантажируют, что его уволят за дисциплинарный проступок, что не очень хорошо для будущей карьеры. Самая главная рекомендация — не поддаваться на шантаж и давление. Увольнение за дисциплинарный проступок предусматривает не очень-то простую процедуру, поэтому не факт, что это вообще реально, может быть, это просто угроза", — рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Сулейманова советует сотрудникам пробовать договариваться с работодателем. Если человек из-за постковидного синдрома временно не может выполнять все свои обязанности, он может попросить начальство о снижении нагрузки или сокращении рабочего дня. На этот случай нет закона, всё зависит от переговоров, обстановки в коллективе и отношений с руководством. Однако многие работодатели готовы пойти навстречу сотруднику, считает эксперт.