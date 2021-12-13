До 1 января пенсионеры получат несколько выплат: Сколько они составят До конца года пенсионеры могут получить доплаты. Кому они положены, сколько составят и на что обращать внимание, чтобы не возникло проблем с перечислением денег? 12 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Если дата получения пенсии выпадает на первые числа января, то пенсионеры получат деньги до Нового года. Даты устанавливаются региональными отделениями ПФР. Людям, которые получают пенсии через отделения Почты России, необходимо ориентироваться на их график работы. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

— ПФР также сообщил о возможности для некоторых граждан получить пенсию в двойном размере в декабре 2021 года. Однако двойной её можно назвать лишь номинально. Дело в том, что, согласно пенсионному законодательству, если даты выплаты выпадают на нерабочие, праздничные или выходные дни, их должны выплатить заранее. То есть в декабре людям, которые должны получить пенсию с 1 по 3 января 2022 года, перечислят выплаты за декабрь и за январь одномоментно, — рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета "Деловой России" Владимир Кузнецов.

По его словам, 26–30 декабря 2021 года придут выплаты за 1–9 января. Если отделения Почты России будут работать в праздничные дни, то тем, кто получает пенсии там, можно будет забрать деньги 30 декабря за 4–5 января 2022 года и 6 января — за 6–9 января. Если у почты будут выходные дни до 9 января, то график такой: 29 декабря 2021 года — за 1–6 января, 30 декабря — за 7–9 января.

— Какие-то регионы устанавливают дополнительные выплаты пенсионерам. В частности, за прививку от новой коронавирусной инфекции. К примеру, в Москве люди старше 65 лет, полностью прошедшие вакцинацию двухкомпонентной вакциной в период с 12 октября до 31 декабря 2021 года (включительно) или ревакцининацию, по желанию вместо подарочного набора для поддержания самочувствия и личного ухода могут получить компенсационную выплату в размере 10 000 рублей, — рассказала Оксана Красовская.

Владимир Кузнецов рассказал, что для получения этой выплаты нужно подать заявление и представить паспорт, сертификат о вакцинации, а также сертификат на подарочный набор. Также можно приложить выписку из банка о реквизитах счёта для перечисления компенсационной выплаты.

Назначают и выплачивают деньги в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления из центра социального обслуживания.

По словам Владимира Кузнецова, аналогичные выплаты есть и в других регионах. Так, на Чукотке выдают по 4000 рублей людям старше 50 лет, сделавшим прививку.

В Курской области предусмотрена единовременная выплата постоянно проживающим в регионе пенсионерам от 65 лет и старше. Возраст учитывается на дату прохождения вакцинации против CoViD-19. Выплата положена людям, сделавшим прививку первым компонентом в медицинских организациях региона с 1 сентября 2020 года по 30 ноября 2021 года. Её размер составляет 3000 рублей.

— Сейчас власти Курской области продлили выплату до 31 декабря 2021 года. Единовременная материальная поддержка также предусмотрена в Республике Хакасия. Она предназначена для местных жителей, родившихся до 31 декабря 1961 года, достигших возраста 60 лет и старше на дату постановки вакцины от коронавируса — с 11 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года. Сумма единовременной выплаты составляет 500 рублей, — отметила Оксана Красовская.

Кроме того, некоторым категориям пенсионеров положены выплаты к Новому году с прежнего места работы. Так, по Отраслевому соглашению по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на 2020–2022 годы их могут получить в том числе неработающие пенсионеры. Такого рода доплаты могут производиться и в других сферах на уровне отдельных компаний. Размер их разный. В среднем пенсионер может получить порядка 5000 – 10 000 рублей.

Авторы Нина Важдаева