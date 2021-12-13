В Минтруде опровергли информацию о недоплаченных с 2015 года пенсиях
При этом там подчеркнули, что с 2019 года выплаты всегда превышают уровень фактической инфляции.
Фото © Pixabay
Министерство труда РФ официально опровергло информацию о том, что с 2015 года пенсионеры в стране якобы в среднем не дополучили около 90 тысяч рублей. Все средства поступили пожилым гражданам в полном объёме, отметили в ведомстве.
Как пояснили в Минтруде, ежегодно с 2016 года пенсии индексируются в соответствии с темпами инфляции. Так, с начала 2017 года выплаты были повышены на 4%. Кроме того, в этом же году дополнительно пенсионеры получили ещё пять тысяч рублей. Уточняется, что в январе 2019 года пенсии были проиндексированы на 7,05% при инфляции в 2018 году 4,3%. С того времени, как указали в Минтруде, индексация выплат всегда превышала уровень фактической инфляции.
"Таким образом, правительством обеспечивается темп роста страховых пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий 55%", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал дальнейшее повышение пенсий. По словам главы государства, средства на эти цели заложены в бюджет. Он также подчеркнул, что нельзя отступать от принципа индексации выплат выше уровня инфляции.
Комментариев: 0