В Минтруде опровергли информацию о недоплаченных с 2015 года пенсиях

Министерство труда РФ официально опровергло информацию о том, что с 2015 года пенсионеры в стране якобы в среднем не дополучили около 90 тысяч рублей. Все средства поступили пожилым гражданам в полном объёме, отметили в ведомстве.

Как пояснили в Минтруде, ежегодно с 2016 года пенсии индексируются в соответствии с темпами инфляции. Так, с начала 2017 года выплаты были повышены на 4%. Кроме того, в этом же году дополнительно пенсионеры получили ещё пять тысяч рублей. Уточняется, что в январе 2019 года пенсии были проиндексированы на 7,05% при инфляции в 2018 году 4,3%. С того времени, как указали в Минтруде, индексация выплат всегда превышала уровень фактической инфляции.