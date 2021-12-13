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Песков сообщил, что в графике Путина пока нет встречи с режиссёром Сокуровым

К слову, ранее сам глава государства подтвердил, что разговор состоится, но конкретных дат не называл.

13 декабря, 11:11

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина на данный момент не запланирована встреча с режиссёром Александром Сокуровым. Так он ответил журналистам на вопрос о том, состоится ли их разговор в связи с недавно произошедшей между главой государства и кинематографистом полемикой об устройстве нашей страны.

"Со временем наверняка будет организована [встреча]. Пока ничего конкретного нет, но президент же сам об этом сказал (о возможности встречи с Сокуровым. — Прим. Лайфа)", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Лайф рассказывал, что член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о полемике между Владимиром Путиным и режиссёром Сокуровым об устройстве РФ. Сокуров высказал мнение, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Президент с этим мнением не согласился.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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