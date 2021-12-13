Песков сообщил, что в графике Путина пока нет встречи с режиссёром Сокуровым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина на данный момент не запланирована встреча с режиссёром Александром Сокуровым. Так он ответил журналистам на вопрос о том, состоится ли их разговор в связи с недавно произошедшей между главой государства и кинематографистом полемикой об устройстве нашей страны.

"Со временем наверняка будет организована [встреча]. Пока ничего конкретного нет, но президент же сам об этом сказал (о возможности встречи с Сокуровым. — Прим. Лайфа)", — сказал представитель Кремля.