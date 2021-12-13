Девять человек отравились хлоркой в бассейне частного дома в Татарстане

В посёлке Кульсеитово (под Казанью) девять человек отравились хлоркой в бассейне частного дома по адресу улица Главная, 20. Часть пострадавших находится дома, остальные — под присмотром медиков, сообщили в региональном Минздраве.

Бассейн в Кульсеитове © LIFE

Там пояснили, что трое на данный момент находятся на обследовании в 7-й горбольнице Казани, троих отпустили домой, трое детей находятся в ДРКБ. Состояние пострадавших — средней степени тяжести. По данным Mash Iptash, пострадавшим детям 11, 14 и 16 лет.

Прокуратура РТ организовала проверку. Надзорное ведомство с привлечением специалистов выяснит, соблюдались ли требования безопасности жизни и здоровья потребителей, и при наличии оснований примет меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.