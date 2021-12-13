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Путин не станет встречаться с помощником главы Госдепа Карен Донфрид

Ранее сообщалось, что с ней проведёт переговоры замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

13 декабря, 11:00
<p>Помощник госсекретаря США по делам Европы Карен Донфрид. © ТАСС / Zuma</p>

Помощник госсекретаря США по делам Европы Карен Донфрид. © ТАСС / Zuma

Российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с помощником госсекретаря США по делам Европы Карен Донфрид, которая намерена посетить Москву в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи в таком формате.

Помощник главы Госдепа Карен Донфрид посетит Москву и Киев

Помощник главы Госдепа Карен Донфрид посетит Москву и Киев

При этом, как сообщал ранее Лайф, с Карен Донфрид встретится заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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