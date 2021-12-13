Путин не станет встречаться с помощником главы Госдепа Карен Донфрид

Российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с помощником госсекретаря США по делам Европы Карен Донфрид, которая намерена посетить Москву в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи в таком формате.