Трое мужчин насмерть отравились неизвестной спиртосодержащей жидкостью в Забайкалье
Товарищи устроили посиделки 9 декабря, в течение следующих трёх дней они скончались.
Фото © Pixabay
В Забайкальском крае три человека насмерть отравились неизвестной спиртосодержащей жидкостью. По данным следствия, погибшие могли выпить жидкость, которая используется на предприятии в технических целях.
"9 декабря работники одного из предприятий после рабочего времени распили неустановленную спиртосодержащую жидкость. На следующий день один из компании, 30-летний мужчина, скончался. 11 декабря зафиксирована смерть второго мужчины — в возрасте 33 лет. Что касается третьего пострадавшего, молодого человека 25 лет, он скончался ещё через день", — сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю предварительную версию.
В настоящее время следователи опрашивают руководство предприятия и коллег погибших, проводится ряд медицинских экспертиз.
Ранее Лайф писал о том, что в Казани несколько человек отравились метанолом. Позже стало известно, что пострадавшие перепутали бутыль с алкоголем с незамерзайкой. В результате происшествия было госпитализировано 15 человек.
Комментариев: 0