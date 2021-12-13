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Трое мужчин насмерть отравились неизвестной спиртосодержащей жидкостью в Забайкалье

Товарищи устроили посиделки 9 декабря, в течение следующих трёх дней они скончались.

13 декабря, 08:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Забайкальском крае три человека насмерть отравились неизвестной спиртосодержащей жидкостью. По данным следствия, погибшие могли выпить жидкость, которая используется на предприятии в технических целях.

"9 декабря работники одного из предприятий после рабочего времени распили неустановленную спиртосодержащую жидкость. На следующий день один из компании, 30-летний мужчина, скончался. 11 декабря зафиксирована смерть второго мужчины — в возрасте 33 лет. Что касается третьего пострадавшего, молодого человека 25 лет, он скончался ещё через день", — сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю предварительную версию.

В настоящее время следователи опрашивают руководство предприятия и коллег погибших, проводится ряд медицинских экспертиз.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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