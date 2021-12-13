Песков: Путин и Лукашенко договорились провести встречу до Нового года

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести ещё одну встречу до Нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Договорились, да. До Нового года. Мы своевременно проанонсируем эту дату", — отметил представитель Кремля.