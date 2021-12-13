Песков: Путин и Лукашенко договорились провести встречу до Нового года
Президент Белоруссии планирует обсудить с российским коллегой текущие события и определить планы на будущий год.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL, Николай Петров / БелТА
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести ещё одну встречу до Нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Договорились, да. До Нового года. Мы своевременно проанонсируем эту дату", — отметил представитель Кремля.
Ранее Лукашенко уже анонсировал переговоры с Владимиром Путиным в конце года. Президент Белоруссии планирует обсудить с российским коллегой текущие события и определить планы на будущий год. При этом 10 декабря лидеры провели телефонный разговор.
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