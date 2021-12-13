Песков: Россия на этой неделе передаст США предложения по гарантиям безопасности
Он уточнил, что это будет сделано по дипломатическим каналам через Министерство иностранных дел.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Москва на этой неделе передаст США предложения по гарантиям безопасности, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что это [передача предложений по гарантиям безопасности] будет сделано в течение недели. Соответственно, можно предположить, что на этой неделе", — сказал Песков. Он уточнил, что это будет сделано по дипломатическим каналам через Министерство иностранных дел.
Ранее Лайф писал, что Песков сообщил об угрозах Байдена финансово изолировать Россию. Представитель Кремля отметил, что "американцы сами уже уверовали" в планы РФ о "вторжении" на Украину.
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