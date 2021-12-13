Песков: Россия на этой неделе передаст США предложения по гарантиям безопасности

"Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что это [передача предложений по гарантиям безопасности] будет сделано в течение недели. Соответственно, можно предположить, что на этой неделе", — сказал Песков. Он уточнил, что это будет сделано по дипломатическим каналам через Министерство иностранных дел.