Минтруд готовит дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году

В ближайшее время Минтруд России представит дополнительные предложения по вопросу увеличения пенсий в следующем году. Об этом рассказали в ведомстве.

"В соответствии с поручением президента РФ в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года", — сообщили в пресс-службе министерства.