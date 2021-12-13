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Минтруд готовит дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году

Их разработка идёт в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина.

13 декабря, 10:24

Фото © Pixabay

В ближайшее время Минтруд России представит дополнительные предложения по вопросу увеличения пенсий в следующем году. Об этом рассказали в ведомстве.

"В соответствии с поручением президента РФ в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года", — сообщили в пресс-службе министерства.

Минтруд РФ подготовил предложения о дополнительной компенсации для пенсионеров

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Напомним, Владимир Путин анонсировал дальнейшее повышение пенсий. По словам главы государства, средства на эти цели заложены в бюджет. Он также подчеркнул, что нельзя отступать от принципа индексации выплат выше уровня инфляции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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