Минтруд готовит дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году
Их разработка идёт в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина.
Фото © Pixabay
В ближайшее время Минтруд России представит дополнительные предложения по вопросу увеличения пенсий в следующем году. Об этом рассказали в ведомстве.
"В соответствии с поручением президента РФ в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года", — сообщили в пресс-службе министерства.
Напомним, Владимир Путин анонсировал дальнейшее повышение пенсий. По словам главы государства, средства на эти цели заложены в бюджет. Он также подчеркнул, что нельзя отступать от принципа индексации выплат выше уровня инфляции.
Комментариев: 0