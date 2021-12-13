Биолог Генри Ги назвал четыре сценария исчезновения человечества

Эволюционный биолог Генри Ги назвал четыре сценария, которые должны привести к вымиранию человечества. По его мнению, любой вид млекопитающих существует не дольше одного миллиона лет. К тому же стресс, городской образ жизни и увлечение собственной карьерой подрывают жизненные силы человеческой популяции.

Впрочем, поклонникам теории апокалипсиса рано радоваться, полагает доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции биофака МГУ Андрей Журавлёв. По мнению учёного, тезисы Генри Ги не более чем домыслы.

"Мы очень совершенные существа. Нас убить не так уж просто, если это делать с помощью физиологических и биологических инструментов. Мы можем уничтожить сами себя только с помощью неправильного использования нашего интеллекта. Лишите популяцию знаний и образования, разрушьте транспортную систему, чтобы люди не перемешивались, и вымирание замаячит на горизонте", — рассказал Журавлёв в интервью kp.ru.

Что действительно должно насторожить — так это увлечение идеями "нетрадиционных" отношений между полами, считает эксперт. Равенства полов не может быть в принципе, потому как мы являемся биологическим видом. А значит, "однополые браки" — это прямой путь к вымиранию человечества.