В Башкирии отец с четырёхлетним сыном пропали без вести

В Башкирии ищут пропавших без вести 48-летнего мужчину и его четырёхлетнего сына. Сообщение о пропаже появилось в группе местного поисково-спасательного отряда "Отклик".

Отмечается, что Игорь Байстрюк и мальчик по имени Антон выехали из дома в Стерлитамаке на белом автомобиле Chevrolet Aveo с государственным номером А615МО 702RUS. В поисковой организации добавили, что пропавшие были одеты именно так, как на распространённой фотографии.

В МВД по региону уточнили, что в полицию 12 декабря обратилась мать мальчика. По её словам, мужчина забрал ребёнка на выходные и не вернул. Они призвали всех, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, сообщить по телефону: 8(987)106-06-01 или 02.