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В Башкирии отец с четырёхлетним сыном пропали без вести

Они передвигались на автомобиле Chevrolet Aveo белого цвета с госномером А615МО 702RUS.

13 декабря, 10:09
<p>Пропавшие Антон и Игорь Байстрюк. Были одеты как на фото. © VK / <a href="https://vk.com/otklik_str" target="_blank" rel="noopener noreferrer">otklik_str</a></p>

Пропавшие Антон и Игорь Байстрюк. Были одеты как на фото. © VK / otklik_str

В Башкирии ищут пропавших без вести 48-летнего мужчину и его четырёхлетнего сына. Сообщение о пропаже появилось в группе местного поисково-спасательного отряда "Отклик".

Отмечается, что Игорь Байстрюк и мальчик по имени Антон выехали из дома в Стерлитамаке на белом автомобиле Chevrolet Aveo с государственным номером А615МО 702RUS. В поисковой организации добавили, что пропавшие были одеты именно так, как на распространённой фотографии.

В МВД по региону уточнили, что в полицию 12 декабря обратилась мать мальчика. По её словам, мужчина забрал ребёнка на выходные и не вернул. Они призвали всех, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, сообщить по телефону: 8(987)106-06-01 или 02.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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