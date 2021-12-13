Психолог Соловьёва объяснила, как и когда говорить с детьми о сексе

Многие родители долго, а то и вовсе не решаются заводить разговоры со своими детьми о сексе. Однако, как считает профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медуниверситета имени Мечникова, доктор психологических наук Светлана Соловьёва, начать преподносить информацию о взрослении необходимо уже в раннем возрасте.

"Например, ещё десять лет назад я бы рекомендовала начинать разговор с детьми о сексе лет с 12. Но сейчас лучше это пораньше [делать]: примерно лет в восемь-семь", — цитирует РИА ФАН специалиста.

При этом профессор отметила, что некоторые дети созревают для подобных разговоров очень поздно. Поэтому Соловьёва рекомендует родителям в первую очередь отталкиваться от ментального взросления своего чада. Она предупредила, что насильно вбивать тему секса в голову несовершеннолетним нельзя, всё должно происходить очень деликатно.

Чтобы не пропустить подходящий для разговора момент, необходимо быть внимательным к ребёнку, добавила эксперт. К примеру, если он сам проявил интерес на взрослую тему — значит, уже настало то самое время. При этом, как подчеркнула психолог, с мальчиком должен разговаривать отец, так как это поможет избежать неловких моментов.