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Песков назвал проведение референдума по Донбассу внутренним делом Украины

По его словам, интерес представляет возможная формулировка выносимого вопроса.

13 декабря, 11:12
<p><em style="font-style: italic;">Дмитрий Песков.</em> Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что референдум по Донбассу, проведение которого допустил украинский лидер Владимир Зеленский, является внутренним делом этой страны.

"Проведение референдума по Донбассу — это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", — сказал Песков.

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Ранее депутат Рады Совсун раскритиковала Зеленского за планы референдума по Донбассу. Парламентарий уверена, что украинский президент за годы своего правления не предложил ни одной конкретной идеи по разрешению кризиса в этом регионе.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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