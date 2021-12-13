Песков назвал проведение референдума по Донбассу внутренним делом Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что референдум по Донбассу, проведение которого допустил украинский лидер Владимир Зеленский, является внутренним делом этой страны.

"Проведение референдума по Донбассу — это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", — сказал Песков.