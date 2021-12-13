Песков назвал проведение референдума по Донбассу внутренним делом Украины
По его словам, интерес представляет возможная формулировка выносимого вопроса.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что референдум по Донбассу, проведение которого допустил украинский лидер Владимир Зеленский, является внутренним делом этой страны.
"Проведение референдума по Донбассу — это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", — сказал Песков.
Ранее депутат Рады Совсун раскритиковала Зеленского за планы референдума по Донбассу. Парламентарий уверена, что украинский президент за годы своего правления не предложил ни одной конкретной идеи по разрешению кризиса в этом регионе.
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