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СК изъял вещества из квартиры виновника взрыва в серпуховском монастыре

Как сообщила представитель ведомства, они будут отправлены на соответствующие экспертизы.

13 декабря, 11:55
<p>Обыски в квартире напавшего на серпуховский монастырь. Кадр из видео © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32669" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a> </p>

Обыски в квартире напавшего на серпуховский монастырь. Кадр из видео © Telegram / SHOT

Следователи обнаружили некие вещества в квартире 18-летнего Владислава С., устроившего взрыв на территории серпуховского монастыря этим утром. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

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"Следователями и криминалистами ГСУ СК по Московской области проводятся осмотр, выемки, по месту жительства бывшего ученика гимназии проведён обыск, в ходе которого изъяты предметы и вещества, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", — уточнила Врадий.

Она добавила, что по изъятым предметам и веществам будут проведены соответствующие экспертизы.

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Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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