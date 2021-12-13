СК изъял вещества из квартиры виновника взрыва в серпуховском монастыре
Как сообщила представитель ведомства, они будут отправлены на соответствующие экспертизы.
Обыски в квартире напавшего на серпуховский монастырь. Кадр из видео © Telegram / SHOT
Следователи обнаружили некие вещества в квартире 18-летнего Владислава С., устроившего взрыв на территории серпуховского монастыря этим утром. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
"Следователями и криминалистами ГСУ СК по Московской области проводятся осмотр, выемки, по месту жительства бывшего ученика гимназии проведён обыск, в ходе которого изъяты предметы и вещества, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", — уточнила Врадий.
Она добавила, что по изъятым предметам и веществам будут проведены соответствующие экспертизы.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву.
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