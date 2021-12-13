СК изъял вещества из квартиры виновника взрыва в серпуховском монастыре

Следователи обнаружили некие вещества в квартире 18-летнего Владислава С., устроившего взрыв на территории серпуховского монастыря этим утром. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Следователями и криминалистами ГСУ СК по Московской области проводятся осмотр, выемки, по месту жительства бывшего ученика гимназии проведён обыск, в ходе которого изъяты предметы и вещества, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", — уточнила Врадий.