Лукашенко: Союз Белоруссии и России будет более мощным и продвинутым, чем ЕС

Союз Белоруссии и России будет более продвинутым и стабильным, чем ЕС, считает президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил в интервью Турецкой телерадиокомпании (TRT).

"Во-первых, потому, что мы учтём все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства — из Советского Союза, многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится", — приводит слова Лукашенко БелТА.

Президент также отметил, что после распада Советского Союза на постсоветском пространстве образовалось три интеграционных объединения. И самое продвинутое, по его мнению, это Союз Белоруссии и России.

"Это глубокое, продвинутое интеграционное образование. Второй уровень — это Евразийский экономический союз. И третий уровень — Содружество Независимых Государств", — сказал президент.

По мнению Лукашенко, работа по углублению белорусско-российской интеграции может привести к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве.