Знакомый отца подрывника из серпуховского монастыря назвал его фото с оружием фарсом
Мужчина был поражён, что сын его доброго и отзывчивого друга пошёл на такое страшное преступление.
Подрывник пришёл в серпуховский монастырь © SHOT
Знакомый отца 18-летнего Владислава С., который сегодня утром устроил взрыв на территории серпуховского монастыря, подтвердил, что у молодого человека было много фотографий с оружием. Но, по его мнению, всё это было лишь фарсом.
Также мужчина рассказал "Газете.ru", что отец преступника работает установщиком окон и Владислав его единственный сын.
"Знаю только отца как отличного человека, доброго и отзывчивого. Как такое могло произойти с его сыном, в уме не укладывается", — поделился мужчина.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву.
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