Появилось видео обысков у отца подрывника из серпуховского монастыря
Сам 18-летний Владислав С. находится в крайне тяжёлом состоянии, он подключён к ИВЛ.
© SHOT.
Обыски у отца подрывника в серпуховском монастыре. Видео © SHOT
Правоохранители проводят следственные действия в квартире отца Владислава С., который утром 13 декабря устроил взрыв на территории серпуховского женского монастыря. Кадры с места событий опубликовал SHOT.
Также телеграм-каналу стало известно, что некоторое время назад мать 18-летнего юноши, устроившего взрыв на территории серпуховского монастыря, жаловалась психологу, что сын перестал принимать назначенный в больнице препарат. По её словам, "отменил" лекарство его отец — Андрей.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву.
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