Появилось видео обысков у отца подрывника из серпуховского монастыря

Правоохранители проводят следственные действия в квартире отца Владислава С., который утром 13 декабря устроил взрыв на территории серпуховского женского монастыря. Кадры с места событий опубликовал SHOT .

Также телеграм-каналу стало известно, что некоторое время назад мать 18-летнего юноши, устроившего взрыв на территории серпуховского монастыря, жаловалась психологу, что сын перестал принимать назначенный в больнице препарат. По её словам, "отменил" лекарство его отец — Андрей.