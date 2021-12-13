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Украинский политолог Грановский объяснил боязнь Зеленского встретиться с Путиным

При этом он подчеркнул, что, как глава государства, он обязан представлять свою страну на мировой арене.

13 декабря, 11:20
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. © ТАСС / VALENTYN OGIRENKO / POOL</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. © ТАСС / VALENTYN OGIRENKO / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский боится встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, потому что не уверен в себе и опасается осуждения со стороны сограждан. Такое мнение в эфире украинского телеканала "НАШ" высказал политолог Владимир Грановский.

"Почему Байден не боится встретиться с Путиным? Потому что он президент США. Почему Зеленский боится встретиться с Путиным? Потому что он не уверен в себе, он не уверен в том, как на это отреагирует украинское общество", — сказал Грановский.

При этом политический эксперт подчеркнул, что главу государства не должна волновать реакция украинцев, потому что они уже отдали за него голос, выбрав его представлять страну на мировой арене и "вести переговоры с врагом".

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При этом ранее Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с американским лидером Джо Байденом заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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