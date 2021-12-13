Украинский политолог Грановский объяснил боязнь Зеленского встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский боится встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, потому что не уверен в себе и опасается осуждения со стороны сограждан. Такое мнение в эфире украинского телеканала "НАШ" высказал политолог Владимир Грановский.

"Почему Байден не боится встретиться с Путиным? Потому что он президент США. Почему Зеленский боится встретиться с Путиным? Потому что он не уверен в себе, он не уверен в том, как на это отреагирует украинское общество", — сказал Грановский.

При этом политический эксперт подчеркнул, что главу государства не должна волновать реакция украинцев, потому что они уже отдали за него голос, выбрав его представлять страну на мировой арене и "вести переговоры с врагом".