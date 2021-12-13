Месть за травлю или болезнь: Почему бывший гимназист Владислав Струженков взорвал себя и детей в монастыре 10 детей были ранены при взрыве, который устроил 18-летний Владислав Струженков в гимназии при женском монастыре в Серпухове. Сам он получил тяжёлые ранения и пока жив. Что его привело туда? 13 декабря, 11:59 Коллаж LIFE. Фото © Yandex, соцсети

Следователи восстановили картину нападения на православную гимназию при Введенском Владычном женском монастыре на улице Октябрьской. По данным телеграм-канала SHOT, примерно в 8:17 в ворота вошёл 18-летний Владислав Струженков. В это время в монастыре началось утреннее молитвенное правило. Он перевесил рюкзак со спины на грудь и направился к входу в здание церковно-приходской гимназии.

Там он достал мачете и сел на ступеньки. Православную гимназию в Серпухове охранял вахтёр, который увидел странного посетителя и нажал на тревожную кнопку. В это же время прогремел взрыв. Возможно, бомба сдетонировала случайно. Примерно через десять минут после вызова приехали полицейские, но было уже поздно.

Мощный взрыв разнёс в щепки входную дверь гимназии и тяжело ранил самого Струженкова и опоздавшего на занятия 15-летнего Ивана Г., который был госпитализирован с рваными ранами обеих ног и ожогом бедра. Остальные ученики получили сотрясение мозга, баротравмы, а также ушибы и ссадины. Под руководством преподавателей сразу же после взрыва ученики эвакуировались из гимназии через окна первого этажа. Раненых детей доставили в больницу. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.

Если бы Струженкову удалось пройти внутрь гимназии, жертв могло быть гораздо больше — в это время в классе сидели другие учащиеся. Полицейские не решились подойти к раненому Струженкову — опасались, что у него в рюкзаке есть ещё взрывчатка. Получивший рваные раны обеих ног, истекающий кровью Струженков из последних сил попытался доползти до подвала. Ближе к обеду его в тяжёлом состоянии вывезли с территории монастыря на скорой под усиленной охраной.

Владислав Струженков. Фото © VK / Юлия Зиновьева

Что известно о мотивах взрывника

Оперативники и сапёры до сих пор работают в квартире Струженкова. Они допрашивают его родных, соседей и знакомых. В квартире нашли большое количество коробков со спичками, с которых он счищал зажигательную смесь для самодельной бомбы. Как выяснилось, несколько дней назад Струженков уже приходил в гимназию и встречался там с одним из учеников. Не исключено, что у него был сообщник, который, например, мог заранее пронести на территорию гимназии оружие или взрывчатку и спрятать там. Сейчас эта версия тщательно проверяется. По оперативной информации, Струженков готовил нападение несколько месяцев.

Согласно одной из версий, Струженков пришёл в гимназию, чтобы отомстить за якобы издевательства со стороны других учеников и сложные отношения с преподавателями. Известно, что сам Владислав является воспитанником гимназии, которую закончил ещё в прошлом году. По словам домочадцев, в ноябре парень внезапно заинтересовался петардами и стал собирать их во множестве, якобы для празднования Нового года.

Пост Струженкова в 2014 году. Фото © VK / Влад Струженков

Родители парня в разводе. Он сам проживает с матерью и отчимом на улице Народного Ополчения. Однако виделся и с отцом. Струженков-младший был спортивным парнем и активно занимался стритлифтингом. В позапрошлом году он занял в своей возрастной и весовой категориях второе место по подтягиваниям на Кубке Московской области. Его тренером являлся Фил Савостин.

Тренер рассказал журналистам, что у Струженкова была онкология — в 2015 году ему полностью удалили щитовидную железу. Молодой человек стал набирать вес и очень переживал по этому поводу. Долгое время он находился в депрессии, принимал специальные препараты, его водили к психологам. По данным телеграм-канала SHOT, ему официально поставили диагноз "депрессивный синдром". Состояние Струженкова вызывало беспокойство у специалистов, поэтому Владислав даже заключил с психологом так называемый "антисуицидальный контракт". Он действовал до 1 января 2022 года.

Как и другие больные без щитовидки, Струженков сразу после операции начал получать пожизненную заместительную гормональную терапию и регулярно обследовался. Пациенты часто жалуются, что после удаления железы и перехода на гормоны становятся депрессивными, подверженными гневу, раздражению и тревоге. Не исключено, что тяжёлая болезнь могла привести парня к психозу. Хотя родственники утверждают, что в целом Влад был спокойным и неконфликтным человеком.

Судя по социальным сетям отца Влада — мелкого предпринимателя Андрея Струженкова, мужчина уделял немало времени воспитанию сына. Например, учил его стрелять. В октябре Влад приходил в военкомат, но его из-за болезни признали негодным.







Именно Струженков-старший мог устроить сына в гимназию. Само учебное заведение находится на территории Введенского Владычнего женского монастыря Серпухова. Кроме классического гуманитарного образования по федеральному стандарту здесь также преподают латынь, историю церкви и церковнославянский язык. В опубликованных на сайте правилах гимназии ученикам "настоятельно рекомендуется воздерживаться от долгого смотрения телевизора и особенно — от компьютерных и электронных игр". Гимназисты держат пост как дома, так и в самой гимназии, еженедельно посещают храм. Есть и негативные отзывы, например, ученица пишет о "педагогическом буллинге".

По данным телеграм-канала SHOT, однажды отец пришёл в гимназию и заявил, что его сын здоров и психиатрический диагноз ничего не значит. Затем, как утверждает мать Струженкова, отец якобы отменил некоторые препараты, прописанные сыну. Не исключено, что это только обострило состояние молодого человека.

В рамках расследования уголовного дела следователи допросят врачей, которые должны были навещать и контролировать состояние Струженкова. Не исключено, что кто-то не в полной мере исполнял свои обязанности.

Авторы Станислав Сенькин