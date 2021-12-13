Онколог Давыдов объяснил, почему молодые пациенты умирают от рака чаще пожилых

Рак у людей в возрасте от 20 до 40 лет протекает стремительнее и чаще приводит к смерти. Хотя по заболеваемости по-прежнему лидирует группа возрастных пациентов старше 60 лет, однако у молодых людей риск умереть от онкологии гораздо выше, предупредил член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра "Лапино-2" Михаил Давыдов.

"В молодом организме быстрее протекают все обменные процессы. Клетки быстрее обновляются, раны лучше заживают. Но в случае с онкологией это скорее минус, поскольку быстрее размножаются и развиваются раковые клетки. К тому же молодой организм находится под воздействием гормонов, которые способны ускорять многие процессы. Из-за этого достаточно часто при лечении, например, рака груди у молодых женщин их медикаментозно вводят в состояние климакса, чтобы снизить активность гормонального фона", — пояснил он изданию "Газета.ru".

Как правило, онкозаболевания диагностируют у молодых людей на поздних сроках. Если пожилым пациентам показано проходить скрининги после 50 лет, то в отношении средневозрастных такой рекомендации нет, уточнил врач. Они идут в клинику только почувствовав неприятные симптомы, когда болезнь находится в запущенном состоянии.

По словам специалиста, молодым женщинам следует хотя бы раз в 1–1,5 года делать маммографию, так как рак груди занимает первое место по распространённости. На ранних стадиях его обнаруживают примерно у 15% пациенток.