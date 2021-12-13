Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом в серпуховском монастыре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей на территории православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре в подмосковном Серпухове.

Он подчеркнул, что в этих "нелёгких обстоятельствах" важно проявить сочувствие и оказать внимание и поддержку тем, кого затронул страшный инцидент, а также помочь им справиться с последствиями. Патриарх Кирилл также добавил, что молится за здоровье пострадавших.