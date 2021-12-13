Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом в серпуховском монастыре
Он подчеркнул, что в этих "нелёгких обстоятельствах" важно проявить сочувствие и оказать внимание и поддержку тем, кого затронул страшный инцидент, а также помочь им справиться с последствиями.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото © ТАСС / Олег Варов / Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей на территории православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре в подмосковном Серпухове.
Он подчеркнул, что в этих "нелёгких обстоятельствах" важно проявить сочувствие и оказать внимание и поддержку тем, кого затронул страшный инцидент, а также помочь им справиться с последствиями. Патриарх Кирилл также добавил, что молится за здоровье пострадавших.
"Надеюсь, что городские власти, силовые ведомства и образовательные учреждения сделают всё необходимое, дабы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.
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Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек.
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