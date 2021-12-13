Жителей Киева готовят к "вторжению" России: включают сирены и проверяют бомбоубежища
Это нужно для того, чтобы горожане при возможном "нападении" со стороны Москвы не паниковали и знали, что делать.
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В Киеве на случай российского "вторжения" тестируют системы оповещения, пока без звука, но скоро начнут включать настоящие сирены. В ближайшее время начнут проводить информационную кампанию среди населения, рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко в интервью для "Бабеля".
По его словам, начать намерены с проверки бомбоубежищ. Крищенко пояснил, что это старые (ещё советские) конструкции, которые преимущественно были на каких-то крупных предприятиях. Они хорошо укреплены и рассчитаны на множество людей, но многие находятся в частной собственности, отметил чиновник.
"Мы эти системы тестируем всё время, но без звука, планируем проводить учения. Со следующей недели мы начнём информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать", — заявил Крищенко.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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