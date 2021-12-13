Жителей Киева готовят к "вторжению" России: включают сирены и проверяют бомбоубежища

В Киеве на случай российского "вторжения" тестируют системы оповещения, пока без звука, но скоро начнут включать настоящие сирены. В ближайшее время начнут проводить информационную кампанию среди населения, рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко в интервью для "Бабеля".

По его словам, начать намерены с проверки бомбоубежищ. Крищенко пояснил, что это старые (ещё советские) конструкции, которые преимущественно были на каких-то крупных предприятиях. Они хорошо укреплены и рассчитаны на множество людей, но многие находятся в частной собственности, отметил чиновник.