Путь к измене: Как Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы спровоцировала ненависть зрителей и любовь кинокритиков Что хотели показать создатели картины в новом фильме "Спенсер" (распутницу или мстительницу) и почему американка не смогла сыграть любимицу англичан. 12 декабря, 21:40 Кадр из фильма "Спенсер" © "Кинопоиск"

О британской принцессе Диане из рода Спенсер после страшной гибели в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже вместе с миллиардером Додди аль-Файедом принято говорить либо хорошо, либо в почтительном тоне. Королевская семья переживает за её статус и хранит скорбное молчание. Однако в драме 45-летнего чилийского режиссёра Пабло Ларриана прекрасная Диана показана той, кем была. Уставшей от королевских порядков и измен мужа обычной женщиной, которая впоследствии бросила семью и укатила отдыхать с арабским любовником в Париж.

Фильм "Спенсер" (о невротичной женщине, часами выбирающей наряды) был встречен на родине принцессы как нечто совершенно непочтительное. Картина рассказывает всего лишь о трёх днях из жизни принцессы Дианы, когда королевская семья в поместье Сандрингем в 1991 году готовилась отметить Рождество. Это был переломный момент в жизни Дианы: она узнала об измене мужа с той самой Камиллой Паркер-Боулз.

"Ужасная актёрская игра", "Худший фильм из всех, что я видел", "Фильм похож на странный ночной кошмар. Он депрессивный и отвратительный", "Форма преобладает над содержанием", — вот лишь несколько зрительских отзывов на сайте, где лента получила всего 51% положительных откликов. Ну а критики пришли в восторг. Актриса совершила одно из самых ослепительных экранных перевоплощений года. И это дорога к её первой номинации на "Оскар", вещают эксперты.

Нужно понимать, что это совсем не история о жизни принцессы Дианы, а лишь фантазия на тему внутренних переживаний "народной принцессы" по поводу измены мужа и всех тягот королевской жизни. В фильме практически отсутствует сюжет: на протяжении почти двух часов героиня Кристен Стюарт мечется вокруг королевского поместья, читает книгу про Анну Болейн или выбирает очередной наряд для выхода в свет.

У картины есть и пара достоинств: прекрасный оператор — француженка Клер Матон ("Атлантика" и "Портрет девушки в огне") и не менее искусный художник по костюмам — оскароносная британка Жаклин Дюрран ("Анна Каренина", "Маленькие женщины"). Действительно, картина поражает зрителя чисто английскими пейзажами с традиционным туманом и роскошными дворцовыми интерьерами. Чуть приглушённые тона во многом компенсируются деталями гардероба Дианы от Chanel: ярким красно-зелёным клетчатым пиджаком, красным твидовым пальто и легендарным синим жакетом, в котором реальная принцесса Уэльская появлялась на публике.

А вот к Кристен Стюарт есть очень много вопросов. Изначально выбор этой актрисы на роль был раскритикован. Британскую леди не может играть американка, были уверены пользователи "Твиттера". К тому же к Стюарт прочно приклеился ярлык её звёздной роли Беллы Свон в вампирской саге "Сумерки", где актриса была большую часть фильма с полуоткрытым ртом и широко раскрытыми глазами. И это несмотря на съёмки у Вуди Аллена и попадание в список десяти лучших актёрских работ 2019 года по версии журнала Time за роль Джин Сиберг. К сожалению, изображая принцессу Диану, Стюарт так и осталась заложницей своего прежнего образа. А в российских соцсетях популярную актрису, загримированную под принцессу Диану, даже сравнили с Алисой Фрейндлих.

Фильм с участием Стюарт вышел аккурат под занавес отборочной кампании премии "Оскар". Удивительно, но любимица американских кинокритиков и обладательница премии "Сезар" и BAFTA ни разу не номинировалась на эту самую престижную в мире кинонаграду.

Авторы Сергей Изотов