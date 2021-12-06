Gucci на оба ваших дома: "Русский" акцент Леди Гаги в новом фильме o кутюрье Зрителям понравилось, как "Дом Gucci" хайпует на трагедии семьи легендарного итальянского кутюрье 5 декабря, 21:40 Фото © Kinopoisk / "Дом Gucci". Режиссёр Ридли Скотт

О чём фильм "Дом Gucci"

"Дом Gucci" — тот случай, когда можно не бояться спойлеров. O том, что произойдёт в конце, и так известно всем — внука основателя всемирно известного бренда Gucci Маурицио Гуччи застрелят на ступеньках собственного офиса в Милане 27 марта 1995 года, а через пару лет его бывшую жену Патрицию Реджани обвинят в организации убийства. Продюсеры решили развлечь зрителей почти трёхчасовым фильмом об этих событиях под хиты 80–90-х годов. Жену кутюрье сыграет эпатажная Леди Гага, номинант на премию "Оскар" Адам Драйвер — Маурицио Гуччи, Аль Пачино — Альдо Гуччи, Джереми Айронс засветится в роли Родольфо Гуччи, а Джаред Лето — Паоло Гуччи помочится на легендарный шарф бренда.

Интересно, что яркая любовная история Маурицио и Патриции, c которой начинается фильм, быстро перерастает во внутрисемейные разборки клана Гуччи, в результате которых семья навсегда потеряет легендарный дом моды. "Дом Gucci" Скотта и его "Последняя дуэль" в чём-то похожи, но сравнение — не в пользу премьеры. Обе ленты основаны нa реальных событиях и поднимают вопросы противостояния женщин. Но если героиня Джоди Комер вызывает y зрителя если не восхищение, а определённо сочувствие, то забойной Леди Гаге не очень хочется сопереживать — своё "счастье" она выковала собственными руками. Патриция Реджани отказалась от роли Золушки и выбрала судьбу "Чёрной вдовы".

Фото © Kinopoisk / "Дом Gucci". Реж. Ридли Скотт

Что пишут в СМИ и соцсетях o фильме "Дом Gucci"

Критики отмечают: немного несвежий, китчевый, затянутый — 2 часа 40 минут, а акцент Гаги — излишне наигранный и театральный. Обозреватель New York Post отметил, что благодаря певице Патрисия Реджиани выглядит "не как безумная итальянская женщина, заказавшая убийство супруга, а такой же русской, как Борис и Наташа, Михаил Горбачёв и тарелка холодного борща". "Мать монстров" в новом образе "зашла" только зрителям. "Леди Гага вновь демонстрирует высший класс" или "Невероятная Гага была великолепна, как всегда", — хвалят ленту пользователи соцсетей.

Первый день проката в России "Дом Gucci" вытянул из зрителей 30 млн рублей. Похоже, он может перешагнуть за 200 млн рублей за первую неделю, полагают эксперты. Мировые сборы фильма держатся на уровне $40 млн, что для ленты c бюджетом $75 млн — хорошее начало.

Что думают о фильме родственники Гуччи

Родственникам Гуччи фильм показался оскорбительным. Потомки владельцев знаменитой марки одежды даже признались, что советуются с адвокатами и не исключают исков: "Члены семьи Гуччи оставляют за собой право прибегнуть к любой инициативе, чтобы защитить доброе имя и память о своих близких". Фигурирующий в фильме бывший креативный директор Gucci Том Форд тоже остался разочарован. Он даже написал колонку для Air Mail, где рассказал о двойственном ощущении от картины и придуманных эпизодов, возмутился игрой Аль Пачино и Джареда Лето. "Мне было трудно увидеть юмор и кэмп в чём-то настолько кровавом. В реальной жизни ничего этого не было. Временами, да, это было абсурдно, но в конечном итоге это трагические события".

Авторы Сергей Изотов