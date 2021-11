Почему в "Купе № 6" Россия 90-х выглядит лучше, чем в любом отечественном фильме

Но так как режиссёром фильма стал финн, то вором в поезде окажется совсем не Лёха, а благообразный финский путешественник Саша, напевающий под гитару Love is All Around из "Четыре свадьбы и одни похороны". Кроме того, на двух финских туристов в почти заброшенном поморском городке не нападут местные алкоголики, наоборот, разгорячённые спиртным русские мужчины не только угостят иностранцев выпивкой, но и дадут пару бутылок с собой.