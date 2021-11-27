Почему в "Купе № 6" Россия 90-х выглядит лучше, чем в любом отечественном фильме Журналист Сергей Изотов — о том, как финскому режиссёру удалось снять очень русское кино, но без "чернухи" 26 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Кадр фильма "Купе № 6" / Реж. Юхо Куосманен, сценарий Андрис Фельдманис, Ливия Ульман, Любовь Мульменко / © Кинопоиск

В российский прокат вышла лента финского режиссёра Юхо Куосманена "Купе № 6". Этот фильм уже получил Гран-при Каннского кинофестиваля, а также был выдвинут Финляндией на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". И если поначалу кажется, что это очередная снятая иностранцем "клюква" с самогонкой и бабушками, то потом понимаешь, что это одно из лучших киновысказываний последнего времени на тему России конца 90-х годов. Даже международные критики оценили романтический роуд-муви, созданный, кстати, при поддержке Министерства культуры РФ: на Rotten Tomatoes он набрал 85% свежести.

Фильм "Купе № 6" основан на одноимённом романе писательницы Росы Ликсом и рассказывает о непростом путешествии финской студентки-антрополога Лауры (Сейди Хаарла) на поезде Москва – Мурманск. В вагоне она знакомится со своим соседом по купе — быдловатого вида парнем Лёхой (Юра Борисов). Он пьёт водку, ругается матом и не вызывает у Лауры ничего, кроме отвращения. Но уже совсем скоро девушка кардинальным образом пересмотрит своё отношение к попутчику.

На то, что действие фильма происходит в 90-е годы, указывает всего лишь несколько деталей. Так, в начале фильма героиня оказывается на вечеринке, где гости активно обсуждают творчество Виктора Пелевина, у неё видеокамера VHS и кассетный плеер, а поезд Москва – Мурманск в Петербурге прибывает на Витебский, а не Ладожский вокзал. В остальном же жизненный уклад российской глубинки с тех пор не изменился.

При этом финский взгляд на русскую действительность того времени разительно отличается от того, что нам показывают российские режиссёры. И если бы "Купе № 6" снимал бы какой-нибудь условный Кирилл Серебренников или Андрей Звягинцев, то герой Юры Борисова наверняка уже давно оказался бы в колонии, а наивную финскую студентку в лучшем случае ограбили бы уже в поезде, а что с ней сделали бы в Петрозаводске, даже страшно представить.

Но так как режиссёром фильма стал финн, то вором в поезде окажется совсем не Лёха, а благообразный финский путешественник Саша, напевающий под гитару Love is All Around из "Четыре свадьбы и одни похороны". Кроме того, на двух финских туристов в почти заброшенном поморском городке не нападут местные алкоголики, наоборот, разгорячённые спиртным русские мужчины не только угостят иностранцев выпивкой, но и дадут пару бутылок с собой.

И оказывается, что Россия 90-х — это не только "чернуха" вроде "Брата", "Жмурок", "Бригады" или "Антикиллера", но и просто кино о любви и случайной встрече в поезде без насилия, секса и убийств. И неслучайно где-то в конце фильма Лёха говорит Лауре: "Ты "Титаник" смотрела? Вот мы сейчас как они!" — "Мы тоже скоро умрём?" — уточняет Лаура. "Но Роуз же выжила", — парирует парень. "Но всё равно умерла потом", — неумолима финка.

Кстати, лейтмотивом всего фильма была выбрана старая добрая песня "Вояж, вояж", завоевавшая популярность ещё в СССР в конце 80-х. И это также настраивает зрителя на позитивный лад. Это лёгкое, позитивное и очень трогательное кино, а главное — здесь не демонизируются русские, даже живущие в непростые годы и в непростых условиях. И это не "развесистая клюква" с водкой и танцующими медведями, а удивительная поездка, в которую стоит отправиться. Получит ли финская картина "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке? Поживём — увидим.

Авторы Сергей Изотов