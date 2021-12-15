Вирусолог Скулачёв опроверг искусственное происхождение "омикрона"

Вирусолог Максим Скулачёв опроверг в беседе с Лайфом предположение члена-корреспондента РАН и завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Петра Чумакова об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса. Он считает сомнительной версию, что люди захотели сделать вакцину с ослабленными свойствами, чтобы закончить эпидемию.

По словам вирусолога, всем хотелось бы иметь такой вариант коронавируса, который не вызывал бы симптомы, а при этом давал бы иммунитет. Если штамм был бы ещё при этом очень заразный, то вообще произошла бы естественная вакцинация по всей планете. Но нет данных, что "омикрон" несмертельный и что он переносится легче, может, они есть у Петра Чумакова, но точно не в открытом доступе, пояснил собеседник Лайфа.

"Из тех данных, которые доступны сейчас, "омикрон" ничуть не легче, чем "дельта". Кроме того, совершенно непонятно, как можно целенаправленно сделать генной инженерией такой вариант, современная вирусология такого ещё не умеет. Мне кажется неправильным исходный посыл о том, что "омикрон" более лёгкий. Мы об этом узнаем в ближайшие несколько недель, потому что "омикрон" активно распространяется в развитых странах. Сейчас пойдёт статистика по тому, как его переносят люди, особенно невакцинированные. Пока немножко рановато про это говорить. Этих данных в публичном поле ещё нет", — рассказал вирусолог.