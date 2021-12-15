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Попова предупредила россиян о риске на Новый год "зависнуть" в чужой стране

Главный санитарный врач России не рекомендует покидать пределы страны из-за сложной ситуации с коронавирусом.

15 декабря, 16:09

© Pixabay

Роспотребнадзор рекомендует россиянам в новогодние праздники воздержаться от поездок за рубеж из-за коронавируса, тем более с учётом распространения нового сверхзаразного штамма "омикрон". Такой призыв озвучила глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова, передаёт kp.ru.

"Нас ждут хорошие праздничные дни, желательно — в родной стране, чтобы не зависнуть надолго в какой-нибудь чужой. Я уже об этом говорила и ещё раз хочу попросить наших граждан оставаться в России, дома, в длинные зимние каникулы. И обязательно привиться", — отметила она.

Сама Попова призналась, что новогодние праздники проведёт на работе, и ей остаётся лишь надеяться, что сам бой курантов она услышит в кругу семьи, а не в своём кабинете.

"А так — пока нет у нас праздников. И у моих коллег, и у моих подчинённых", — сказала Попова.

Попова объяснила, почему возрастает риск заразиться коронавирусом за праздничным столом

Попова объяснила, почему возрастает риск заразиться коронавирусом за праздничным столом

Напомним, сотрудник компании Moderna Пол Бертон заявил, что "омикрон" и "дельта" способны одновременно проникать в клетки организма человека, что потенциально может спровоцировать появление новой, ещё более опасной разновидности вируса. А также "омикрон" может вытеснить своего предшественника из-за того, что распространяется в два-четыре раза быстрее. Ранее ВОЗ объявила об обнаружении "омикрона" в 77 странах. На сегодня зарегистрирована одна смерть от "омикрона" — в Великобритании. В России этот штамм обнаружен у 16 туристов из ЮАР.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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