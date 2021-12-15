Попова предупредила россиян о риске на Новый год "зависнуть" в чужой стране
Главный санитарный врач России не рекомендует покидать пределы страны из-за сложной ситуации с коронавирусом.
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Роспотребнадзор рекомендует россиянам в новогодние праздники воздержаться от поездок за рубеж из-за коронавируса, тем более с учётом распространения нового сверхзаразного штамма "омикрон". Такой призыв озвучила глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова, передаёт kp.ru.
"Нас ждут хорошие праздничные дни, желательно — в родной стране, чтобы не зависнуть надолго в какой-нибудь чужой. Я уже об этом говорила и ещё раз хочу попросить наших граждан оставаться в России, дома, в длинные зимние каникулы. И обязательно привиться", — отметила она.
Сама Попова призналась, что новогодние праздники проведёт на работе, и ей остаётся лишь надеяться, что сам бой курантов она услышит в кругу семьи, а не в своём кабинете.
"А так — пока нет у нас праздников. И у моих коллег, и у моих подчинённых", — сказала Попова.
Напомним, сотрудник компании Moderna Пол Бертон заявил, что "омикрон" и "дельта" способны одновременно проникать в клетки организма человека, что потенциально может спровоцировать появление новой, ещё более опасной разновидности вируса. А также "омикрон" может вытеснить своего предшественника из-за того, что распространяется в два-четыре раза быстрее. Ранее ВОЗ объявила об обнаружении "омикрона" в 77 странах. На сегодня зарегистрирована одна смерть от "омикрона" — в Великобритании. В России этот штамм обнаружен у 16 туристов из ЮАР.
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