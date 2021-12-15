Попова предупредила россиян о риске на Новый год "зависнуть" в чужой стране

Роспотребнадзор рекомендует россиянам в новогодние праздники воздержаться от поездок за рубеж из-за коронавируса, тем более с учётом распространения нового сверхзаразного штамма "омикрон". Такой призыв озвучила глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова, передаёт kp.ru.

"Нас ждут хорошие праздничные дни, желательно — в родной стране, чтобы не зависнуть надолго в какой-нибудь чужой. Я уже об этом говорила и ещё раз хочу попросить наших граждан оставаться в России, дома, в длинные зимние каникулы. И обязательно привиться", — отметила она.

Сама Попова призналась, что новогодние праздники проведёт на работе, и ей остаётся лишь надеяться, что сам бой курантов она услышит в кругу семьи, а не в своём кабинете.