Попова объяснила, почему возрастает риск заразиться коронавирусом за праздничным столом
Однако риск для людей, которые привились или недавно переболели, даже в этом случае останется минимальным, отметила главный санитарный врач России.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Респираторные вирусы передаются при дыхании, поэтому риск заразиться коронавирусом за праздничным столом возрастает. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с kp.ru.
"Максимальное количество частиц мы передаём в атмосферный воздух при форсированном выдохе. Это бывает, когда мы поём и когда эмоционально, громко разговариваем, например за праздничным столом", — пояснила она, добавив, что риск для людей, которые привились или недавно переболели, даже в этом случае останется минимальным.
Россиянам во время новогодних каникул Попова пожелала провести максимальное время на свежем воздухе.
"Сегодня для этого всё есть и в крупных городах, и в малых населённых пунктах: и снежные горки, и катки, и лыжня. А где нет снега — есть парки, околицы, дивные уголки природы", — добавила она.
Напомним, сотрудник компании Moderna Пол Бертон заявил, что "омикрон" и "дельта" способны одновременно проникать в клетки организма человека, что потенциально может спровоцировать появление новой, ещё более опасной разновидности вируса. А также "омикрон" может вытеснить своего предшественника из-за того, что распространяется в два-четыре раза быстрее. Ранее ВОЗ объявила об обнаружении "омикрона" в 77 странах. На сегодня зарегистрирована одна смерть от "омикрона" — в Великобритании. В России этот штамм обнаружен у 16 туристов из ЮАР.
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