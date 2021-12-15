Попова объяснила, почему возрастает риск заразиться коронавирусом за праздничным столом

Респираторные вирусы передаются при дыхании, поэтому риск заразиться коронавирусом за праздничным столом возрастает. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с kp.ru.

"Максимальное количество частиц мы передаём в атмосферный воздух при форсированном выдохе. Это бывает, когда мы поём и когда эмоционально, громко разговариваем, например за праздничным столом", — пояснила она, добавив, что риск для людей, которые привились или недавно переболели, даже в этом случае останется минимальным.

Россиянам во время новогодних каникул Попова пожелала провести максимальное время на свежем воздухе.