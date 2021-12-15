Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Это убийство представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами", — сказала она журналистам.

Напомним, сегодня в Германии суд вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Суд признал гражданина РФ виновным в убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. В России он подозревался в участии в международной террористической организации "Имарат Кавказ"* и был объявлен в розыск. Кроме того, сообщалось, что Хангошвили был организатором взрывов в московском метро. После этого убийства Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников Посольства России в Берлине. Позже в Бундестаге назвали высылку сотрудников российского посольства фарсом, поскольку достоверных доказательств причастности России нет.