Учёные выяснили, почему зубные пломбы часто выпадают

Зубные пломбы часто выпадают, потому что материал, из которого они сделаны, — композит — слишком отличается от природных человеческих тканей, из-за этого "сращивание" пломбы с эмалью и дентином оставляет желать лучшего. К такому выводу пришли российские учёные, их исследование было опубликовано в журнале Nanomaterials.

"Современные медицинские технологии регенерации зубов находятся на довольно высоком уровне, но всё равно не позволяют получить полностью идентичные природным тканям вещества. Поиски новых решений требуют понимания молекулярных основ строения и взаимодействия искусственных материалов с дентином и эмалью человека", — рассказал руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Дмитрий Голощапов.

В ходе исследования были изучены атомно-молекулярные особенности материала, который используют для изготовления пломб. Благодаря применению спектроскопических методов учёные выяснили, в чём состоит отличие природных тканей от стоматологического композита. По их мнению, полученные знания помогут создать идеальный стоматологический материал, который будет полностью имитировать свойства дентина и эмали.