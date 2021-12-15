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Суд арестовал пациента, который с ножом напал на стоматолога в Москве

13 декабря вооружённый мужчина пришёл в клинику и пырнул медика в живот. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

15 декабря, 15:07
<p>Мурад Оганесян, обвиняемый в нападении с ножом на врача стоматологии © Бабушкинский суд Москвы</p>

Мурад Оганесян, обвиняемый в нападении с ножом на врача стоматологии © Бабушкинский суд Москвы

Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал Мурада Оганесяна, обвиняемого в нападении с ножом на врача стоматологии.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурада Оганесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, сроком до 13 февраля 2022 года включительно", — рассказали в суде.

По данным SHOT, адвокаты Оганесяна требовали приобщить медицинские документы, которые подтвердят шизофрению у их подзащитного и позволят не помещать его в СИЗО.

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Как ранее сообщал Лайф, 13 декабря вооружённый мужчина пришёл с ножом в стоматологию и сказал, что заранее не записывался. Его попросили подождать на ресепшен. Он немного посидел, а затем пошёл к рентген-кабинету, встретил врача и пырнул его ножом в живот. Пострадавший медик находится в тяжёлом состоянии. Нападавшим оказался 59-летний Мурад Оганесян — бывший гендиректор продюсерского центра "Парадиз", который специализируется на производстве полнометражных художественных и анимационных фильмов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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