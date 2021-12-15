Суд арестовал пациента, который с ножом напал на стоматолога в Москве

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурада Оганесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, сроком до 13 февраля 2022 года включительно" , — рассказали в суде.

По данным SHOT , адвокаты Оганесяна требовали приобщить медицинские документы, которые подтвердят шизофрению у их подзащитного и позволят не помещать его в СИЗО.

Как ранее сообщал Лайф, 13 декабря вооружённый мужчина пришёл с ножом в стоматологию и сказал, что заранее не записывался. Его попросили подождать на ресепшен. Он немного посидел, а затем пошёл к рентген-кабинету, встретил врача и пырнул его ножом в живот. Пострадавший медик находится в тяжёлом состоянии. Нападавшим оказался 59-летний Мурад Оганесян — бывший гендиректор продюсерского центра "Парадиз", который специализируется на производстве полнометражных художественных и анимационных фильмов.