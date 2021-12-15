В Совфеде уличили Запад в попытках повлиять на грядущие президентские выборы в РФ
Там отметили, что Запад таким образом пытается сделать Москву более удобной для управления извне.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Попытки Запада вмешаться в выборы в Госдуму, прошедшие в сентябре этого года, имели долгосрочные цели. Такие данные приводятся в докладе временной комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.
Авторы документа дали международно-правовую оценку вмешательству в политику России с приведением конкретных примеров, отметив, что результат сентябрьского электорального процесса должен был повлиять на выборы президента, которые запланированы в стране на 2024 год. При этом там подчеркнули, что подобные попытки говорят о желании Запада сделать Россию более удобной для управления извне.
"Само это управление задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания Российской Федерации, её максимального ослабления", — говорится в докладе.
В качестве примеров члены комитета назвали ведение незаконной агитации иноагентами и лицами, связанными с экстремизмом, призывы к непризнанию выборов ещё до их проведения, кибератаки на ресурсы ЦИК и другие выявленные факты вмешательства.
Ранее Лайф писал, что в этом же докладе говорится о том, что число кибератак, которые совершаются против России каждый год, исчисляются миллиардами. При этом почти половина из них идёт с территории США.
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