В Совфеде уличили Запад в попытках повлиять на грядущие президентские выборы в РФ

Попытки Запада вмешаться в выборы в Госдуму, прошедшие в сентябре этого года, имели долгосрочные цели. Такие данные приводятся в докладе временной комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.

Авторы документа дали международно-правовую оценку вмешательству в политику России с приведением конкретных примеров, отметив, что результат сентябрьского электорального процесса должен был повлиять на выборы президента, которые запланированы в стране на 2024 год. При этом там подчеркнули, что подобные попытки говорят о желании Запада сделать Россию более удобной для управления извне.

"Само это управление задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания Российской Федерации, её максимального ослабления", — говорится в докладе.

В качестве примеров члены комитета назвали ведение незаконной агитации иноагентами и лицами, связанными с экстремизмом, призывы к непризнанию выборов ещё до их проведения, кибератаки на ресурсы ЦИК и другие выявленные факты вмешательства.