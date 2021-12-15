Байден анонсировал долгий разговор с Путиным
В последний раз лидеры провели встречу в онлайн-формате 7 декабря.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. © ТАСС / AP / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден рассчитывает на долгий разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в обозримой перспективе. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме.
"Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени", — сказал Байден, отвечая на вопрос, собирается ли он встречаться с Путиным лично в ближайшее время и нужен ли новый российско-американский саммит.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Однако лично, будучи президентом США, Байден виделся с Путиным всего раз. Встреча лидеров прошла в июне этого года на легендарной вилле "Ла Гранж" в Швейцарии.
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