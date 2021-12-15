Байден анонсировал долгий разговор с Путиным

Президент США Джо Байден рассчитывает на долгий разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в обозримой перспективе. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени", — сказал Байден, отвечая на вопрос, собирается ли он встречаться с Путиным лично в ближайшее время и нужен ли новый российско-американский саммит.