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Байден анонсировал долгий разговор с Путиным

В последний раз лидеры провели встречу в онлайн-формате 7 декабря.

15 декабря, 15:02
<p>Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. © ТАСС / AP / Patrick Semansky</p>

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. © ТАСС / AP / Patrick Semansky

Президент США Джо Байден рассчитывает на долгий разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в обозримой перспективе. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени", — сказал Байден, отвечая на вопрос, собирается ли он встречаться с Путиным лично в ближайшее время и нужен ли новый российско-американский саммит.

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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Однако лично, будучи президентом США, Байден виделся с Путиным всего раз. Встреча лидеров прошла в июне этого года на легендарной вилле "Ла Гранж" в Швейцарии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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