Стало известно, почему кинопродюсер набросился с ножом на стоматолога в Москве
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ход расследования инцидента поставлен прокуратурой на контроль.
© Прокуратура Москвы
Столичный кинопродюсер Мурад Оганесян напал с ножом на стоматолога из‑за лечения. Как сообщает SHOT, пациенту не понравилось, что врач удалил ему зуб, который он в течение нескольких месяцев пытался вылечить.
По данным телеграм-канала, в течение трёх месяцев пациенту несколько раз ставили пломбы на зуб. При этом лечением занималась стоматолог-женщина. Вскоре Оганесян попал на приём к другому медику, тот настоял на удалении этого злосчастного зуба. Вскоре после этого возмущённый пациент пришёл с ножом на разборки.
Как ранее сообщал Лайф, злоумышленник пришёл с ножом в стоматологию и сказал, что заранее не записывался. Его попросили подождать на ресепшене. Он немного посидел, а затем пошёл к рентген-кабинету, встретил врача и пырнул его ножом в живот. Пострадавший медик находится в тяжёлом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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