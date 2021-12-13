Стало известно, почему кинопродюсер набросился с ножом на стоматолога в Москве

Столичный кинопродюсер Мурад Оганесян напал с ножом на стоматолога из‑за лечения. Как сообщает SHOT, пациенту не понравилось, что врач удалил ему зуб, который он в течение нескольких месяцев пытался вылечить.

По данным телеграм-канала, в течение трёх месяцев пациенту несколько раз ставили пломбы на зуб. При этом лечением занималась стоматолог-женщина. Вскоре Оганесян попал на приём к другому медику, тот настоял на удалении этого злосчастного зуба. Вскоре после этого возмущённый пациент пришёл с ножом на разборки.