Суд в Казани приговорил укравшего бриллианты во время ЧМ колумбийца к 5 годам колонии
Драгоценности были найдены в лесу, а подозреваемый даже успел сбежать из страны.
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Гражданина Колумбии, который летом 2018 года во время чемпионата мира по футболу украл в Казани чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей, суд приговорил к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
"В Приволжском районном суде Казани огласили приговор 42-летнему гражданину Колумбии, который во время чемпионата мира по футболу совершил кражу драгоценностей на общую сумму свыше 160 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Как уточняется, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, в июле 2018 года в Казани он похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан, где находились драгоценности на сумму 160 миллионов рублей. Инцидент произошёл в павильоне выставочного центра "Казанская ярмарка". Затем колумбиец сбежал. В сентябре 2019 года суд в Казани заочно арестовал его. Он был объявлен в розыск. Аргентина выдала России подозреваемого. При этом драгоценности были найдены в лесу под Казанью.
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