Суд в Казани приговорил укравшего бриллианты во время ЧМ колумбийца к 5 годам колонии

Гражданина Колумбии, который летом 2018 года во время чемпионата мира по футболу украл в Казани чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей, суд приговорил к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

"В Приволжском районном суде Казани огласили приговор 42-летнему гражданину Колумбии, который во время чемпионата мира по футболу совершил кражу драгоценностей на общую сумму свыше 160 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Как уточняется, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.