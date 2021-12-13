Появилось видео с места нападения вооружённого пациента на стоматолога в Москве
На кадрах видно полицейскую машину и здание клиники, где произошёл инцидент.
Место нападения на стоматолога в Москве © LIFE
Видео с места нападения на стоматолога в Москве © LIFE
Лайф публикует первое видео с места происшествия, где вооружённый ножом мужчина напал на врача стоматологии Dental Clinic на севере Москвы. На кадрах видно машину правоохранительных органов и здание клиники, где произошёл инцидент.
По предварительным данным, Мурад О. пришёл с ножом в московскую стоматологию в Ясном проезде, сказал, что заранее не записывался. Его попросили подождать на ресепшене. Он немного посидел, а затем пошёл к рентген-кабинету, встретил врача и пырнул его ножом в живот. Стоматолога госпитализировали, преступник сам сдался полиции.
В прокуратуре Москвы сообщили, что 59-летний житель Москвы ранее был пациентом этой клиники. Ведомство взяло под контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту нападения. По решению бабушкинского прокурора проведение проверки, принятие процессуального решения и дача оценки по факту покушения на убийство поручено территориальному органу московского управления СК России.
А ранее сегодня в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. Несмотря на тяжёлые травмы и большую кровопотерю, подрывник жив, он находится в операционном блоке и подключён к ИВЛ. Также пострадало ещё более десяти подростков.
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