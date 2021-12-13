Появилось видео с места нападения вооружённого пациента на стоматолога в Москве

Видео с места нападения на стоматолога в Москве © LIFE

Лайф публикует первое видео с места происшествия, где вооружённый ножом мужчина напал на врача стоматологии Dental Clinic на севере Москвы. На кадрах видно машину правоохранительных органов и здание клиники, где произошёл инцидент.

По предварительным данным, Мурад О. пришёл с ножом в московскую стоматологию в Ясном проезде, сказал, что заранее не записывался. Его попросили подождать на ресепшене. Он немного посидел, а затем пошёл к рентген-кабинету, встретил врача и пырнул его ножом в живот. Стоматолога госпитализировали, преступник сам сдался полиции.