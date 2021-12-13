В Санкт-Петербурге школьники смогут уйти на зимние каникулы раньше всех

Во время двух последних дней второй четверти, то есть 27 и 28 декабря, школы Санкт-Петербурга будут работать по свободному расписанию. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

"Каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни (27 и 28 декабря. — Прим. Лайфа) идти уроки, работать кружки или пройдут какие-то другие занятия. Если же родители готовы оставить ребят дома, уехать на дачу или в отпуск, они могут начать каникулы уже с 25 декабря", — написала Потехина у себя на странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что уже к концу следующей недели должны быть выставлены все оценки и проведены утренники.

В целом, как подчеркнула вице-губернатор Северной столицы, в первом учебном полугодии обстановка в образовательных учреждениях оставалась стабильной. По её словам, число одновременно болеющих учителей превышало 300 человек, для сравнения: в прошлом году их было свыше двух тысяч. Кроме того, пропускающих уроки по болезни школьников стало в два раза меньше, добавила Потехина.