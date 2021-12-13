В Санкт-Петербурге школьники смогут уйти на зимние каникулы раньше всех
Уже к концу следующей недели должны быть выставлены все оценки и проведены утренники, отметила вице-губернатор города. Добавим, что официально остальные ребята отправятся отдыхать лишь 29 декабря.
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Во время двух последних дней второй четверти, то есть 27 и 28 декабря, школы Санкт-Петербурга будут работать по свободному расписанию. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.
"Каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни (27 и 28 декабря. — Прим. Лайфа) идти уроки, работать кружки или пройдут какие-то другие занятия. Если же родители готовы оставить ребят дома, уехать на дачу или в отпуск, они могут начать каникулы уже с 25 декабря", — написала Потехина у себя на странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что уже к концу следующей недели должны быть выставлены все оценки и проведены утренники.
В целом, как подчеркнула вице-губернатор Северной столицы, в первом учебном полугодии обстановка в образовательных учреждениях оставалась стабильной. По её словам, число одновременно болеющих учителей превышало 300 человек, для сравнения: в прошлом году их было свыше двух тысяч. Кроме того, пропускающих уроки по болезни школьников стало в два раза меньше, добавила Потехина.
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