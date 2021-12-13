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На месте самоподрыва бывшего гимназиста в серпуховском монастыре собирают остатки СВУ

Следователи продолжают работать у дверей православной школы и внутри заведения.

13 декабря, 12:28

© SHOT

Место взрыва в женском монастыре в Серпухове / SHOT

В подмосковном Серпухове оперативники начали работу на месте взрыва, который прозвучал сегодня утром в гимназии при женском монастыре. На кадрах, публикуемых SHOT, сотрудники спецслужб собирают остатки СВУ и поражающих элементов, которыми оно было начинено. О трагедии здесь напоминает страшный кровавый след, протянувшийся на несколько метров ко входу в учебное заведение.

Тренер виновника взрыва в серпуховском монастыре не замечал за ним ничего подозрительного

Тренер виновника взрыва в серпуховском монастыре не замечал за ним ничего подозрительного

Ранее Лайф писал о том, что утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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