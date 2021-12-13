На месте самоподрыва бывшего гимназиста в серпуховском монастыре собирают остатки СВУ

В подмосковном Серпухове оперативники начали работу на месте взрыва, который прозвучал сегодня утром в гимназии при женском монастыре. На кадрах, публикуемых SHOT, сотрудники спецслужб собирают остатки СВУ и поражающих элементов, которыми оно было начинено. О трагедии здесь напоминает страшный кровавый след, протянувшийся на несколько метров ко входу в учебное заведение.