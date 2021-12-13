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Напавший с ножом на стоматолога москвич оказался известным кинопродюсером

Впрочем, в течение последних двух лет все фирмы бизнесмена по неизвестным причинам закрылись.

13 декабря, 13:26
<p>Место нападения на стоматолога в Москве © <a href="https://t.me/moscowproc/484" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Место нападения на стоматолога в Москве © Прокуратура Москвы

Раскрыта личность мужчины, который напал с ножом на стоматолога в одной из клиник на севере Москвы. Как сообщает Mash, злоумышленником оказался известный столичный кинопродюсер.

По данным телеграм-канала, 59-летний Мурад Оганесян был генеральным директором столичного продюсерского центра "Парадиз", который специализируется на производстве полнометражных художественных и анимационных фильмов. На счету компании в общей сложности 12 кинокартин, среди которых знаменитая драма "Сволочи". Также бизнесмену когда-то принадлежали компании "Парадиз видео", "Парадиз диджитал" и "Парадиз медиа", которые занимались выпуском кинолент на разных носителях.

Появилось видео с места нападения вооружённого пациента на стоматолога в Москве

Появилось видео с места нападения вооружённого пациента на стоматолога в Москве

В течение последних двух лет все фирмы Оганесяна по неизвестным причинам закрылись. Отмечается, что сейчас задержанного везут в Следственный комитет на допрос.

Как ранее сообщал Лайф, злоумышленник пришёл с ножом в стоматологию и сказал, что заранее не записывался. Его попросили подождать на ресепшене. Он немного посидел, а затем пошёл к рентген-кабинету, встретил врача и пырнул его ножом в живот. Пострадавший медик находится в тяжёлом состоянии. Причина атаки выясняется.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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