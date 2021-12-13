Напавший с ножом на стоматолога москвич оказался известным кинопродюсером

Раскрыта личность мужчины, который напал с ножом на стоматолога в одной из клиник на севере Москвы. Как сообщает Mash, злоумышленником оказался известный столичный кинопродюсер.

По данным телеграм-канала, 59-летний Мурад Оганесян был генеральным директором столичного продюсерского центра "Парадиз", который специализируется на производстве полнометражных художественных и анимационных фильмов. На счету компании в общей сложности 12 кинокартин, среди которых знаменитая драма "Сволочи". Также бизнесмену когда-то принадлежали компании "Парадиз видео", "Парадиз диджитал" и "Парадиз медиа", которые занимались выпуском кинолент на разных носителях.

В течение последних двух лет все фирмы Оганесяна по неизвестным причинам закрылись. Отмечается, что сейчас задержанного везут в Следственный комитет на допрос.